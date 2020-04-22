Новосибирская больница выписала новых пациентов, переболевших коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T18:45:15+03:00

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Еще трое пациентов из Новосибирска вылечились от коронавируса и пополнили ряды выздоровевших в регионе. По данным оперативного штаба, общее количество переболевших составляет 23 человека с момента начала вспышки. Количество жертв коронавируса осталось прежним - 4 человека умерли.

Как сообщили врачи, к вечеру 22 апреля в Новосибирской области зарегистрирован 151 случай заражения COVID-19.

По данным за прошедшие сутки, 2098 человек остаются под медицинским наблюдением у себя дома и в обсерваторах. Еще 10416 человек были сняты с наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU