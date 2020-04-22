Поиски парня, у которого не хватает верхних зубов, завершены

22 Апр 2020 2020-04-22T17:52:35+03:00

Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт»

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Поиски 25-летнего Отрешко Дмитрия Игоревича завершены. Мужчину удалось найти. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» в социальных сетях.

— Его не могли найти с декабря прошлого года. Родственники не могли с ним связаться — телефон был отключен, а социальные сети неактивны. Нам удалось установить его контакты, где жил и работал, — рассказала «КП-Новосибирск» руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Дмитрия Игоревича нашли утром, 22 апреля. Его обнаружили в Новосибирской области, на новом рабочем месте.

— Где он сейчас находится, мы разглашать не можем. Скажу одно, что с ним все хорошо, — отметила Алеся Яблонских.

Полиция уже получила объяснительную от молодого человека, а информация о его местонахождении передана родственникам.

Напомним, ранее «КП-Новосибирск» писали о том, что парня не могут найти больше четырех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU