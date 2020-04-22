Операция «Глухарь»: волонтеры спасли таежную птицу, которой не место в городе
Волонтеры «Центра реабилитации диких животных» поймали на улице глухаря. Об этом они рассказали у себя в группе в социальных сетях.
— Жительница города, находясь у себя дома, наблюдала на протяжении нескольких дней в окно немного «нестандартную» для городских пейзажей птицу. По словам обратившейся, глухарь гулял по улице Народной, — пишут волонтеры в социальных сетях.
Сотрудники центра сразу же выехали спасать птицу. Он прятался от людей за забором находившейся недалеко школы. Глухаря забрали и осмотрели его.
— Будучи молодым самцом, он весьма бойко сопротивлялся поимке, не смотря на сильное истощение. Осмотрев птицу и оказав первую необходимую помощь, глухаря оставили отдыхать, оборудовав ему тихий и спокойный ночлег, — сообщают волонтеры.
Оказалось, что грудная клетка у глухаря покрыта гематомами. Волонтеры предполагают, что это из-за того, что птица билась о преграды. Она пыталась выбраться из плена большого города.
После курса восстановления глухаря отпустят обратно в его привычную среду обитания.
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ИСТОЧНИК KP.RU