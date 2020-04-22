Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 апреля: в каких районах есть заболевшие

22 Апр 2020 2020-04-22T16:30:29+03:00

Заболевших коронавирусом селят в такие палаты. На фото - палата в инфекционном госпитале на базе больницы №11.

Где в Новосибирской области нашли коронавирус: последние данные на 22 апреля в нашей онлайн-карте

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КП-Новосибирск публикует карту распространения коронавируса в Новосибирской области. На 22 апреля инфекция найдена в 10 населенных пунктах, больше всего больных в областном центре — Новосибирске. Всего количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 151 человек, 4 человека умерли, 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

В детской больнице №3 сейчас находятся 45 детей с подозрением на COVID-19, среди них есть и те малыши, у которых уже подтвердили диагноз лабораторные исследования. Ниже конкретный перечень населенных пунктов Новосибирской области, где именно нашли зараженных коронавирусом:

Новосибирск

Новосибирский район

Карасукский район

Коченевский район

Черепановский район

Бердск

Кольцово

Убинский район

Колыванский район

Здвинский район

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

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