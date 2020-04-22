Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 апреля: в каких районах есть заболевшие
КП-Новосибирск публикует карту распространения коронавируса в Новосибирской области. На 22 апреля инфекция найдена в 10 населенных пунктах, больше всего больных в областном центре — Новосибирске. Всего количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 151 человек, 4 человека умерли, 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.
В детской больнице №3 сейчас находятся 45 детей с подозрением на COVID-19, среди них есть и те малыши, у которых уже подтвердили диагноз лабораторные исследования. Ниже конкретный перечень населенных пунктов Новосибирской области, где именно нашли зараженных коронавирусом:
Новосибирск
Новосибирский район
Карасукский район
Коченевский район
Черепановский район
Бердск
Кольцово
Убинский район
Колыванский район
Здвинский район
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области.
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