«Так тяжело я еще никогда не болел»: Стас Михайлов рассказал о том, как переборол коронавирус

22 Апр 2020 2020-04-22T15:08:45+03:00

Надежда Бабкина не получила подтвержденного диагноза COVID-19, Стас Михайлов тоже долгое время не знал, чем именно болел. Фото: Борис КУДРЯВОВ, Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Одним из первых коронавирусом заразился Лев Лещенко. Сегодня 78-летнего певца уже выписали из больницы. Состояние здоровья 70-летней Надежды Бабкной при этом пока вызывает опасения: певица находится в больнице, у нее диагностировали пневмонию. Впрочем, она сама была уверена, что у нее все-таки коронавирус. Пострадал и соведущий Бабкиной по «Модному приговору» Александр Васильев.

Еще один певец, столкнувшийся с COVID-19 – Стас Михайлов. Он уже пролечился и сейчас находится на карантине.

- Я почти неделю сам лечился, в итоге довел себя до двустороннего воспаления легких. Не нужно заниматься самолечением. Так тяжело я не болел никогда. Пять дней я отлежал в больнице, потом меня дома лечили, докалывали - все вместе почти две недели. Сейчас у меня официально закончилось лечение, но врачи сказали, что я должен еще две недели избегать контактов. Спасибо всем врачам, которые находятся сегодня на передовой. Они сейчас принимают первый и страшный удар на себя, спасая наши жизни, - рассказал Стас Михайлов сайту kp.ru.

После теста певец публично предложил врачам свою плазму для исследований, чтобы помочь в создании вакцины против коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU