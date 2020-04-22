«Так тяжело я еще никогда не болел»: Стас Михайлов рассказал о том, как переборол коронавирус
Одним из первых коронавирусом заразился Лев Лещенко. Сегодня 78-летнего певца уже выписали из больницы. Состояние здоровья 70-летней Надежды Бабкной при этом пока вызывает опасения: певица находится в больнице, у нее диагностировали пневмонию. Впрочем, она сама была уверена, что у нее все-таки коронавирус. Пострадал и соведущий Бабкиной по «Модному приговору» Александр Васильев.
Еще один певец, столкнувшийся с COVID-19 – Стас Михайлов. Он уже пролечился и сейчас находится на карантине.
- Я почти неделю сам лечился, в итоге довел себя до двустороннего воспаления легких. Не нужно заниматься самолечением. Так тяжело я не болел никогда. Пять дней я отлежал в больнице, потом меня дома лечили, докалывали - все вместе почти две недели. Сейчас у меня официально закончилось лечение, но врачи сказали, что я должен еще две недели избегать контактов. Спасибо всем врачам, которые находятся сегодня на передовой. Они сейчас принимают первый и страшный удар на себя, спасая наши жизни, - рассказал Стас Михайлов сайту kp.ru.
После теста певец публично предложил врачам свою плазму для исследований, чтобы помочь в создании вакцины против коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU