2020-04-22T15:08:45+03:00
Коронавирус Covid-19

«Так тяжело я еще никогда не болел»: Стас Михайлов рассказал о том, как переборол коронавирус

В числе заразившихся также Лев Лещенко, Надежда Бабкина и Александр Васильев
Екатерина ИВАНОВА
Поделиться:
Надежда Бабкина не получила подтвержденного диагноза COVID-19, Стас Михайлов тоже долгое время не знал, чем именно болел. Фото: Борис КУДРЯВОВ, Владимир ВЕЛЕНГУРИННадежда Бабкина не получила подтвержденного диагноза COVID-19, Стас Михайлов тоже долгое время не знал, чем именно болел. Фото: Борис КУДРЯВОВ, Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Одним из первых коронавирусом заразился Лев Лещенко. Сегодня 78-летнего певца уже выписали из больницы. Состояние здоровья 70-летней Надежды Бабкной при этом пока вызывает опасения: певица находится в больнице, у нее диагностировали пневмонию. Впрочем, она сама была уверена, что у нее все-таки коронавирус. Пострадал и соведущий Бабкиной по «Модному приговору» Александр Васильев.

Еще один певец, столкнувшийся с COVID-19 – Стас Михайлов. Он уже пролечился и сейчас находится на карантине.

- Я почти неделю сам лечился, в итоге довел себя до двустороннего воспаления легких. Не нужно заниматься самолечением. Так тяжело я не болел никогда. Пять дней я отлежал в больнице, потом меня дома лечили, докалывали - все вместе почти две недели. Сейчас у меня официально закончилось лечение, но врачи сказали, что я должен еще две недели избегать контактов. Спасибо всем врачам, которые находятся сегодня на передовой. Они сейчас принимают первый и страшный удар на себя, спасая наши жизни, - рассказал Стас Михайлов сайту kp.ru.

После теста певец публично предложил врачам свою плазму для исследований, чтобы помочь в создании вакцины против коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«У нее перелом позвоночника, она в реанимации»: операция маленькой девочки, выпавшей из окна, длилась три часа
«Так тяжело я еще никогда не болел»: Стас Михайлов рассказал о том, как переборол коронавирус
Ученые ответили, убьет ли летнее тепло коронавирус
51 потенциального носителя инфекции оштрафовали в Новосибирской области
В Новосибирской области арестовали серийного маньяка
В ситуации тревожного оптимизма
Могло сгореть несколько домов: пожар в частном секторе Новосибирска
Брат схватил за ноги, но не удержал: подробности падания девочки с 8-го этажа
Осталась жива: двухлетняя девочка выпала из окна 8 этажа в Новосибирске
Они защищены: новосибирский минздрав снял динамичный видеоролик про работу инфекционистов
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: врачи рассказали, чем лечат рак головного мозга у актрисы
«Трава ни при чем»: в Новосибирске загорелся заброшенный автосервис
«Вот делать нечего ей»: прохожие насмехались над сибирячкой, спасавшей окровавленного мужчину
«Мчал на большой скорости»: пьяный новосибирец пытался проскочить границу с Казахстаном
Видно аж из космоса: спутники и самолеты помогают тушить пожары в Новосибирской области
«С каждого района по 10 протоколов»: МВД Новосибирска проверяет, кто отдавал приказы штрафовать «всех поголовно» через WhatsApp
В масках и костюмах: Новосибирский зоопарк позабавил соцсети «коронавирусной» зарядкой
«Ростелеком» предлагает сибирякам поздравить ветеранов с помощью интерактивной «Карты Победы»
Новосибирца и ямальца заставили пасти овец на ферме в Дагестане
«Жилья нет, прописки тоже»: 19-летний бомж врезался в бордюр на угнанных «Жигулях»
Киргизов, застрявших в Новосибирске из-за эпидемии коронавируса, вывезут на родину
«Один ребенок и дальнобойщик»: в Новосибирске выявили еще 16 больных коронавирусом
Эксперты рассказали, какую путевку выбрать, чтобы в случае чего легко вернуть деньги
«Мама на минутку отвлеклась»: двухлетняя девочка застряла в аквариуме для улиток
Колодец, в который провалились мальчики, закроют люками
К 75-летию Победы: история в письмах
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
«Умерла в больнице»: в Новосибирске пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку