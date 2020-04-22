Ученые ответили, убьет ли летнее тепло коронавирус

22 Апр 2020 2020-04-22T15:01:24+03:00

Спасет ли лето нас от коронавируса или наоборот принесет еще больше проблем? Фото: Мария ЛЕНЦ

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Ученые СО РАН при помощи математических методов подсчитали вероятность снижения распространения коронавируса в России и мире. Об итогах их работы рассказал портал «Наука в Сибири».

В расчетах было учтено огромное количество факторов, вплоть до пассажиропотока между городами, количества привитых от туберкулеза и климатических особенностей разных регионов. В итоге ученые пришли к выводу, что летнее тепло может только усугубить ситуацию.

- На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Известно, что смог (в том числе дым от возгораний), качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих вирулентность COVID-19, - цитирует «Наука в Сибири» Андрея Юрченко, кандидата физико-математических наук и первого заместителя директора Института вычислительных технологий СО РАН.

Кроме того, ученый напомнил о том, что вирус способен жить на поверхностях в течение несколько дней. Это, вкупе с большим количеством пыли в воздухе, может привести к его еще более широкому распространению, причем уже независимо от живых носителей.

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