2020-04-22T15:01:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые ответили, убьет ли летнее тепло коронавирус

В СО РАН посчитали вероятность отступления COVID-19 под натиском теплой погоды
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Спасет ли лето нас от коронавируса или наоборот принесет еще больше проблем?Спасет ли лето нас от коронавируса или наоборот принесет еще больше проблем?Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ученые СО РАН при помощи математических методов подсчитали вероятность снижения распространения коронавируса в России и мире. Об итогах их работы рассказал портал «Наука в Сибири».

В расчетах было учтено огромное количество факторов, вплоть до пассажиропотока между городами, количества привитых от туберкулеза и климатических особенностей разных регионов. В итоге ученые пришли к выводу, что летнее тепло может только усугубить ситуацию.

- На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Известно, что смог (в том числе дым от возгораний), качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих вирулентность COVID-19, - цитирует «Наука в Сибири» Андрея Юрченко, кандидата физико-математических наук и первого заместителя директора Института вычислительных технологий СО РАН.

Кроме того, ученый напомнил о том, что вирус способен жить на поверхностях в течение несколько дней. Это, вкупе с большим количеством пыли в воздухе, может привести к его еще более широкому распространению, причем уже независимо от живых носителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«У нее перелом позвоночника, она в реанимации»: операция маленькой девочки, выпавшей из окна, длилась три часа
«Так тяжело я еще никогда не болел»: Стас Михайлов рассказал о том, как переборол коронавирус
Ученые ответили, убьет ли летнее тепло коронавирус
51 потенциального носителя инфекции оштрафовали в Новосибирской области
В Новосибирской области арестовали серийного маньяка
В ситуации тревожного оптимизма
Могло сгореть несколько домов: пожар в частном секторе Новосибирска
Брат схватил за ноги, но не удержал: подробности падания девочки с 8-го этажа
Осталась жива: двухлетняя девочка выпала из окна 8 этажа в Новосибирске
Они защищены: новосибирский минздрав снял динамичный видеоролик про работу инфекционистов
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: врачи рассказали, чем лечат рак головного мозга у актрисы
«Трава ни при чем»: в Новосибирске загорелся заброшенный автосервис
«Вот делать нечего ей»: прохожие насмехались над сибирячкой, спасавшей окровавленного мужчину
«Мчал на большой скорости»: пьяный новосибирец пытался проскочить границу с Казахстаном
Видно аж из космоса: спутники и самолеты помогают тушить пожары в Новосибирской области
«С каждого района по 10 протоколов»: МВД Новосибирска проверяет, кто отдавал приказы штрафовать «всех поголовно» через WhatsApp
В масках и костюмах: Новосибирский зоопарк позабавил соцсети «коронавирусной» зарядкой
«Ростелеком» предлагает сибирякам поздравить ветеранов с помощью интерактивной «Карты Победы»
Новосибирца и ямальца заставили пасти овец на ферме в Дагестане
«Жилья нет, прописки тоже»: 19-летний бомж врезался в бордюр на угнанных «Жигулях»
Киргизов, застрявших в Новосибирске из-за эпидемии коронавируса, вывезут на родину
«Один ребенок и дальнобойщик»: в Новосибирске выявили еще 16 больных коронавирусом
Эксперты рассказали, какую путевку выбрать, чтобы в случае чего легко вернуть деньги
«Мама на минутку отвлеклась»: двухлетняя девочка застряла в аквариуме для улиток
Колодец, в который провалились мальчики, закроют люками
К 75-летию Победы: история в письмах
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
«Умерла в больнице»: в Новосибирске пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку