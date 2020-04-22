51 потенциального носителя инфекции оштрафовали в Новосибирской области

22 Апр 2020 2020-04-22T14:55:06+03:00

Пока врачи сражаются с коронавирусом, многие новосибирцы нарушают самоизоляцию. Фото: Артем ЛЕНЦ

Власти отчитались о количестве нарушителей, у которых возможно наличие COVID-19

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51 человека, обязанного сидеть дома, задержали полицейские региона. Речь идет о тех людях, у которых возможно наличие коронавируса.

- Сотрудники полиции выявляют нарушения среди жителей, прибывших из территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора – все они могут являться потенциальными носителями инфекции, - комментирует Правительство Новосибирской области.

Общая сумма штрафов, которые должны выплатить эти люди по решениям судом – 469 100 рублей.

Кроме этого, штрафы получают и те, кто нарушает режим самоизоляции – то есть, не только люди, прибывшие из-за рубежа.

Новосибирцы объяснили, почему не соблюдают самоизоляцию. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

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