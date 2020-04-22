51 потенциального носителя инфекции оштрафовали в Новосибирской области
51 человека, обязанного сидеть дома, задержали полицейские региона. Речь идет о тех людях, у которых возможно наличие коронавируса.
- Сотрудники полиции выявляют нарушения среди жителей, прибывших из территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора – все они могут являться потенциальными носителями инфекции, - комментирует Правительство Новосибирской области.
Общая сумма штрафов, которые должны выплатить эти люди по решениям судом – 469 100 рублей.
Кроме этого, штрафы получают и те, кто нарушает режим самоизоляции – то есть, не только люди, прибывшие из-за рубежа.
Новосибирцы объяснили, почему не соблюдают самоизоляцию. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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