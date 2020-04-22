2020-04-22T14:43:53+03:00
Происшествия

В Новосибирской области арестовали серийного маньяка

66-летний пенсионер проведет под стражей, как минимум, два месяца
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Скелеты нашли в погребе. Фото: СКР по Новосибирской области.Скелеты нашли в погребе. Фото: СКР по Новосибирской области.
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Суд постановил взять под стражу 66-летнего мужчину. По мнению следствия, пенсионер убил, как минимум, четверых: одного человека еще тридцать лет назад, и за это Захаров отсидел, а троих – уже в современности.

- Обвиняемому Захарову В.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня 2020 года, - сообщает Куйбышевский районный суд.

Пока обвиняемый находится под стражей, будет идти следствие. Оно, а также суд решат, какой будет дальнейшая судьба мужчины. Велика вероятность, что на свободе он не окажется уже никогда.

Напомним, пенсионера задержали, узнав, что он убил и расчленил собутыльника. Кроме этого у него под полом нашли скелеты еще двух человек.

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Этих мужчин искали по всей Новосибирской области, а нашли в погребе местного жителя, который ранее сидел за убийство родной сестры (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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