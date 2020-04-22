В ситуации тревожного оптимизма

22 Апр 2020 2020-04-22T14:11:07+03:00

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Подготовленный Правительством области проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» депутатам представил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

Как сообщил глава минфина, законопроект направлен на выполнение трех задач. Это реализация поручений Президента РФ, сформулированных в январе в Послании Федеральному Собранию, завершение расчетов за поставленное медоборудование для двух региональных проектов сфере здравоохранения, а также включение остаточных средств дорожного фонда — это 896,2 млн рублей, в финансовые итоги 2019 года, как того требует Бюджетный кодекс РФ. Об этом ранее говорилось на заседании комитета по транспортной политике.

Виталий Голубенко уточнил, что ввиду сокращения бюджетных доходов большая часть изменений в бюджете текущего года связана с перераспределением бюджетных ассигнований, которые незаконтрактованы и при сокращении которых субъекты экономической деятельности потерь не понесут.

— Перераспределенные ресурсы позволяют нам обеспечить все дополнительные финансовые обязательства, которые вытекают из озвученных задач и позволяют также доукомплектовать областной резервный фонд на 566 млн рублей. За счет резервного фонда сегодня мы финансируем мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. В основном они связаны с приобретением оборудования, развертывания инфекционных коек. Ориентировочно на эти цели из резервного фонда уже выделено около 900 млн рублей? — отметил Виталий Голубенко.

Таким образом доходная часть бюджета изменилась на 601,5 млн рублей — за счет собственных средств и за счет 4 409,6 млн рублей федеральных трансфертов — до 181 168,6 млн рублей. Расходы Правительство предполагает увеличить с 181 747,5 млн рублей до 186 316,3 млн рублей. Дефицит бюджета — 5 147,7 млн рублей.

Депутат Дмитрий Терешков высказал сомнения в сбалансированности бюджетных решений. — В законопроекте планируется поступление налога на прибыль, НДФЛ, других налогов в полном объеме. Этого счастья не будет. Можно расходиться только в объемах недовыполнения. В этой ситуации мы рассчитываем либо на помощь федерального бюджета, либо планируем секвестр? — заострил внимание Дмитрий Терешков.

Главный финансист области повторил: изменения в бюджет были сформированы до ухудшения макроэкономических показателей.

— Соглашусь, что достижение плановых показателей не предвидится. Сегодня стресс-оценка недобора доходов показывает где-то 13,5 млрд рублей. Мы идем с минусом в 6-6,5% к аналогичному показателю прошлого года. Если смотреть апрель, то показатели в два раза ниже, чем в апреле прошлого года. Стратегия в следующем: после завершения мероприятий, направленных на развертывание коечного фонда, который стоит у правительства на контроле № 1, на что выделяются дополнительные финансовые ресурсы, по выпадающим доходам нами будет направлена в Правительство РФ соответствующая заявка. Исходя из того, какая обратная связь будет получена, и будет моделироваться решение в отношении расходов по завершению года. По опыту прошлых лет — прежде всего, исполнение социальных обязательств перед населением.

Депутат Лариса Шашукова заметила отсутствие в бюджетных корректировках 315 млн рублей на переселение граждан из аварийного фонда. Заместитель Губернатора области Сергей Семка уточнил: изменения не затрагивают нацпроект, только региональную программу.

Свою обеспокоенность бюджетными сокращениями высказал заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский: изменения затрагивают финансирование мероприятий министерства строительства и министерства ЖКХ, в том числе такие программы, как «Чистая вода», обеспечение жильем многодетных семей.

Еще одну проблему поднял заместитель Председателя Законодательного Собрания Владимир Карпов: в районных газетах положение меняется в худшую сторону. По оценке управления информационных проектов обладминистрации, дефицит средств порядка 80 млн рублей.

Слово взял Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив.

— Рассматриваемые сегодня изменения в бюджет — не просто финансовые корректировки, а корректировки ценностей и приоритетов. Да, никто не отказывается от инновационных задач экономики, никто не спорит, что для развития экономики важны исследования, изыскания, цифровизация … Важны. Но сейчас для страны, для экономики, для нас — важнее поддержка людей. Я бы назвал это экономикой заботы. И те изменения в бюджет, которые мы сегодня рассматриваем, и которые, скорее всего, еще будут — мы должны пропустить через понимание этих обстоятельств, — отметил Андрей Шимкив.

Комитет принял решение вынести законопроект для рассмотрения на апрельской сессии Законодательного Собрания. В ближайшие дни парламентариям предстоит плотная работа, поскольку коррективы в бюджет планируется принять в двух чтениях.

«Тревожный оптимизм», — так определил настроение законодателей председатель комитета Александр Морозов.

— Сложнейшее решение. Несмотря на то, что комитет внешне прошел спокойно, это спокойствие грозовое. Такие беспрецедентные меры не принимались уже довольно долго, сравнимо, наверное, с 2013-2014 годами. Эти параллели сегодня проводили. Все, что необходимо для обеспечения безопасности граждан Новосибирской области, нужно обеспечить. Эти миллиарды, которые выделяются сегодня — здесь и наши областные средства, есть и федеральное участие. Это осознанная необходимость. Вместе с тем мы понимаем, что это делается за счет тех программ, которые были спланированы ранее, и социальных в том числе. За счет очень важных объектов строительства спортивных, социально-культурных сооружений. Ничего пока не изъято. Все чуть-чуть замедляется в решении, некое снижение динамики развития. Еще раз повторяю, это осознанная необходимость. Другого нам на сегодняшний день не дано, — подчеркнул глава бюджетного комитета.

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