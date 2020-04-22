2020-04-22T14:07:53+03:00
Происшествия

Могло сгореть несколько домов: пожар в частном секторе Новосибирска

Пожарные локализовали возгорание за 22 минуты
Екатерина КОМЯКОВА
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Пожарные оперативно прибыли на место. Фото: ГУ МЧС по НСОПожарные оперативно прибыли на место. Фото: ГУ МЧС по НСО
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В Новосибирске, в частном секторе, случился пожар. Загорелся сарай на улице Якушева. Потом огонь перекинулся на соседние постройки и добрался до бани. Сообщение о ЧП поступило дежурным ровно с 16 часов.

Пожар был локализован за 22 минуты. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожар был локализован за 22 минуты. Фото: ГУ МЧС по НСО

- Из-за плотной застройки и горючего материала огонь стремительно распространялся. Пожарные локализовали возгорание в течение 22 минут, и не дали распространиться огню на соседние дома, - сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

Огонь мог перекинуться на соседние постройки. Фото: ГУ МЧС по НСО

Огонь мог перекинуться на соседние постройки. Фото: ГУ МЧС по НСО

Еще 10 минут потребовалось, чтобы окончательно справится с огнем. Сейчас спасатели разбирают обвалившиеся постройки.

Под угрозой оказались несколько домов на улице. Фото: ГУ МЧС по НСО

Под угрозой оказались несколько домов на улице. Фото: ГУ МЧС по НСО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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