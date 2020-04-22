Они защищены: новосибирский минздрав снял динамичный видеоролик про работу инфекционистов
Новосибирский минздрав снял динамичный ролик о работе врачей в инфекционной больнице №1. Под ритмичную тревожную музыку сообщается, что больница приняла основной удар по приему и лечению больных коронавирусом.
- Пациентов доставляют в мельцеровский бокс со своей системой вентиляции и входом с улицы. Это позволяет исключить смешивания потоков пациентов, что препятствует заражению, - сообщается зрителям.
Видно, как врачи подходят к экипировке. Инфекционист на камеру надевает «обмундирование»:
- Врачи ведут прием только с использование средств индивидуальной защиты: защитный костюм, перчатки, маска-респиратор, индивидуальные очки.
Также в ролике сообщается, что пациенты с подозрением на коронавирус лежат в отделении с индивидуальными боксами и не пересекаются в коридорах.
Динамичное видео о работе новосибирских инфекционистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU