2020-04-22T12:15:04+03:00
Общество

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: врачи рассказали, чем лечат рак головного мозга у актрисы

Врач ЦКБ, где лечат Анастасию, рассказал, что она поправляется и чувствует себя хорошо
Ульяна ДЖАНКОВА
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Анастасию Заворотнюк выписали домой после лечения рака мозга. Фото: GLOBAL LOOK PRESSАнастасию Заворотнюк выписали домой после лечения рака мозга. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анастасию Заворотнюк, страдающую от рака головного мозга, выписали из больницы. Об этом сообщает kp.ru.

Друг фигуриста Петра Чернышева, мужа актрисы, рассказал, что Заворотнюк чувствует себя хорошо, поэтому врачи разрешили ей отправиться домой.

О полном выздоровлении пока рано говорить. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова

Коллег лечащего врача «звезды», рассказал, чем лечили актрису. Он пожелал остаться анонимным.

Итак, диагноза Анастасии Заворотнюк — глиобластома, это рак мозга.

Актрису лечат новым препаратом — кейтруда (Keytruda), это таблетки, которые не дают опухолевым клеткам расти, для этого они действуют на определенные молекулы. Лекарство посоветовал врач из Швейцарии, а разработали его в Америке.

Известно, что до лечения таблетками, актрисе удалили опухоль, но появилась новая, ее также убрали. Сейчас Заворотнюк на поддерживающем лечении.

Напомним, о страшном диагнозе актриса узнала два года назад. «Звезду» прооперировали сначала в Швейцарии, потом в Москве. В общей сложности на лечение Анастасии Заворотнюк ушло около 12 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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