«Трава не при чем»: в Новосибирске загорелся заброшенный автосервис

22 Апр 2020 2020-04-22T11:32:39+03:00

Пожар, возникший в здании, перекинулся на сухую траву и стал стремительно распространяться

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В среду, 22 апреля, на улице Магаданской загорелся заброшенный автосервис. Столб дыма заметили очевидцы. Сообщили они об этом в группе «Инцидент Новосибирск».

— Скорее всего, автосервис загорелся от зажженной травы, — предположила подписчица, поделившаяся видео.

В МЧС пояснили, что на самом деле первым загорелся автосервис:

— Заявка поступила в 11:58. На место выезжали пожарные. Открытое горение ликвидировано в 12:20, полностью потушили огонь в 13:24. Здание раньше использовалось как автосервис, сейчас оно заброшено. Пожарные проверили его, людей внутри не нашли. Также загорелась трава — огонь перешел на нее со здания. Причины пожара устанавливаются, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

На улице Магаданской загорелся автосервис.

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ИСТОЧНИК KP.RU