«Мчал на большой скорости»: пьяный новосибирец пытался проскочить границу с Казахстаном

22 Апр 2020 2020-04-22T10:59:06+03:00

Сибиряк вместе с другом пытались незаконно проехать в Казахстан. Фото: Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области

Рядом с ним был друг

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В среду, 22 апреля, пограничники Новосибирской области задержали автомобиль возле границы с Казахстаном. Водитель пытался незаконно проехать мимо поста в соседнюю республику.

Водитель был пьян, его отстранили от вождения. Фото: Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области

— Сотрудник Пограничного управления заметил, что к пункту пропуска, не снижая скорости, движется автомобиль. Автомобиль остановили, преградив ему путь. Водителя и пассажира в принудительном порядке доставили в подразделение пограничного контроля, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Новосибирской области.

Полицейские выяснили, что водитель сел за руль в нетрезвом виде. Пограничники оштрафовали обоих мужчин за попытку незаконно пересечь границу. Кроме того, водителю выписали штраф за то, что он отказывался подчиняться полиции, и отстранили от вождения.

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