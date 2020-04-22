2020-04-22T10:59:06+03:00
Общество

«Мчал на большой скорости»: пьяный новосибирец пытался проскочить границу с Казахстаном

Рядом с ним был друг
Надежда РЫЖКИНА
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Сибиряк вместе с другом пытались незаконно проехать в Казахстан. Фото: Пограничное управление ФСБ по Новосибирской областиСибиряк вместе с другом пытались незаконно проехать в Казахстан. Фото: Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области
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В среду, 22 апреля, пограничники Новосибирской области задержали автомобиль возле границы с Казахстаном. Водитель пытался незаконно проехать мимо поста в соседнюю республику.

Водитель был пьян, его отстранили от вождения. Фото: Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области

Водитель был пьян, его отстранили от вождения. Фото: Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области

— Сотрудник Пограничного управления заметил, что к пункту пропуска, не снижая скорости, движется автомобиль. Автомобиль остановили, преградив ему путь. Водителя и пассажира в принудительном порядке доставили в подразделение пограничного контроля, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Новосибирской области.

Полицейские выяснили, что водитель сел за руль в нетрезвом виде. Пограничники оштрафовали обоих мужчин за попытку незаконно пересечь границу. Кроме того, водителю выписали штраф за то, что он отказывался подчиняться полиции, и отстранили от вождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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