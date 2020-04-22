«Мчал на большой скорости»: пьяный новосибирец пытался проскочить границу с Казахстаном
В среду, 22 апреля, пограничники Новосибирской области задержали автомобиль возле границы с Казахстаном. Водитель пытался незаконно проехать мимо поста в соседнюю республику.
Водитель был пьян, его отстранили от вождения. Фото: Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области
— Сотрудник Пограничного управления заметил, что к пункту пропуска, не снижая скорости, движется автомобиль. Автомобиль остановили, преградив ему путь. Водителя и пассажира в принудительном порядке доставили в подразделение пограничного контроля, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Новосибирской области.
Полицейские выяснили, что водитель сел за руль в нетрезвом виде. Пограничники оштрафовали обоих мужчин за попытку незаконно пересечь границу. Кроме того, водителю выписали штраф за то, что он отказывался подчиняться полиции, и отстранили от вождения.
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