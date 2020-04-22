2020-04-22T10:09:14+03:00
Общество

Видно аж из космоса: спутники и самолеты помогают тушить пожары в Новосибирской области

Сейчас в регионе — высокий класс пожароопасности
Надежда РЫЖКИНА
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Спутники и самолеты помогают тушить пожары в Новосибирской области. Фото: Правительство НСО.Спутники и самолеты помогают тушить пожары в Новосибирской области. Фото: Правительство НСО.
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В Новосибирской области начались лесные пожары. С начала сезона в апреле 64 лесных пожара. Все их удалось обнаружить и потушить с помощью мониторинга с самолетов, космоса, земли. Помогли этому и бдительные люди.

— В Новосибирской области установлен 4 класс пожарной опасности из 5, сохраняется сухая и ветреная погода. Больше всего пожаров случилось в выходные. Пожары доходят до нашего региона и из соседних регионов — из Алтайского края и Омской области. Оттуда к нам переходил пал травы, — сообщил министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

Вся техника для тушения лесных пожаров в Новосибирской области есть в Болотнинском лесхозе. Закуплена она в рамках проекта «Экология».

Пожары продолжают отслеживать с помощью авиа- и наземного патруля, а также используют данные космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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