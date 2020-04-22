Видно аж из космоса: спутники и самолеты помогают тушить пожары в Новосибирской области
В Новосибирской области начались лесные пожары. С начала сезона в апреле 64 лесных пожара. Все их удалось обнаружить и потушить с помощью мониторинга с самолетов, космоса, земли. Помогли этому и бдительные люди.
— В Новосибирской области установлен 4 класс пожарной опасности из 5, сохраняется сухая и ветреная погода. Больше всего пожаров случилось в выходные. Пожары доходят до нашего региона и из соседних регионов — из Алтайского края и Омской области. Оттуда к нам переходил пал травы, — сообщил министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.
Вся техника для тушения лесных пожаров в Новосибирской области есть в Болотнинском лесхозе. Закуплена она в рамках проекта «Экология».
Пожары продолжают отслеживать с помощью авиа- и наземного патруля, а также используют данные космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз.
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ИСТОЧНИК KP.RU