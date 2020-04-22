В масках и костюмах: Новосибирский зоопарк позабавил соцсети «коронавирусной» зарядкой

22 Апр 2020 2020-04-22T09:31:11+03:00

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В среду, 22 апреля, сотрудники Новосибирского зоопарка провели флешмоб-зарядку, надев защитные маски и костюмы. Так они присоединились к движению танцев на самоизоляции — по его правилам, нужно сплясать на песню «Плачу на техно» группы «Хлеб» и записать это на видео. В зоопарке решили поднять зрителям в соцсетях настроение веселой физкульт-минуткой.

— Мы поддерживаем здоровый образ жизни! Это особенно важно в текущей ситуации. Надеемся, что наша утренняя зарядка настроит вас на позитив. Главное — соблюдать дистанцию не меньше полутора метров друг от друга и использовать медицинские маски, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких, — сказали сотрудники зоопарка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о жительнице Академгородка, которая тоже танцевала под «Плачу на техно». На танец она пригласила свою бабушку — зажгли они очень эффектно.

Зарядка-флешмоб в Новосибирском зоопарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU