2020-04-22T09:31:11+03:00
Общество

В масках и костюмах: Новосибирский зоопарк позабавил соцсети «коронавирусной» зарядкой

Так они напомнили сибирякам о здоровом образе жизни
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Веселую зарядку в масках провели работники зоопарка. Фото: стоп-кадр.Веселую зарядку в масках провели работники зоопарка. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

В среду, 22 апреля, сотрудники Новосибирского зоопарка провели флешмоб-зарядку, надев защитные маски и костюмы. Так они присоединились к движению танцев на самоизоляции — по его правилам, нужно сплясать на песню «Плачу на техно» группы «Хлеб» и записать это на видео. В зоопарке решили поднять зрителям в соцсетях настроение веселой физкульт-минуткой.

— Мы поддерживаем здоровый образ жизни! Это особенно важно в текущей ситуации. Надеемся, что наша утренняя зарядка настроит вас на позитив. Главное — соблюдать дистанцию не меньше полутора метров друг от друга и использовать медицинские маски, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких, — сказали сотрудники зоопарка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о жительнице Академгородка, которая тоже танцевала под «Плачу на техно». На танец она пригласила свою бабушку — зажгли они очень эффектно.

Зарядка-флешмоб в Новосибирском зоопарке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вот это тусанули»: 81-летняя бабушка зажгла в стиле техно со своей внучкой, пока поливала рассаду

Ролик за сутки набрал 30 тысяч просмотров (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Трава не при чем»: в Новосибирске загорелся заброшенный автосервис
«Вот делать нечего ей»: прохожие насмехались над сибирячкой, спасавшей окровавленного мужчину
«Мчал на большой скорости»: пьяный новосибирец пытался проскочить границу с Казахстаном
Видно аж из космоса: спутники и самолеты помогают тушить пожары в Новосибирской области
«С каждого района по 10 протоколов»: МВД Новосибирска проверяет, кто отдавал приказы штрафовать «всех поголовно» через WhatsApp
В масках и костюмах: Новосибирский зоопарк позабавил соцсети «коронавирусной» зарядкой
«Ростелеком» предлагает сибирякам поздравить ветеранов с помощью интерактивной «Карты Победы»
Новосибирца и ямальца заставили пасти овец на ферме в Дагестане
«Жилья нет, прописки тоже»: 19-летний бомж врезался в бордюр на угнанных «Жигулях»
Киргизов, застрявших в Новосибирске из-за эпидемии коронавируса, вывезут на родину
«Один ребенок и дальнобойщик»: в Новосибирске выявили еще 16 больных коронавирусом
Эксперты рассказали, какую путевку выбрать, чтобы в случае чего легко вернуть деньги
«Мама на минутку отвлеклась»: двухлетняя девочка застряла в аквариуме для улиток
Колодец, в который провалились мальчики, закроют люками
К 75-летию Победы: история в письмах
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
«Умерла в больнице»: в Новосибирске пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку