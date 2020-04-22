«Ростелеком» предлагает сибирякам поздравить ветеранов с помощью интерактивной «Карты Победы»

22 Апр 2020 2020-04-22T08:21:31+03:00

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С помощью интерактивной «Карты Победы» можно поздравить ветеранов или работников тыла, рассказать историю фронтовых подвигов своих родных и найти информацию о пропавших без вести.

Стать участником акции очень просто: необходимо поставить метку на карте на месте рождения или проживания ветерана, добавить рассказ или поздравление, прикрепить фотографию и дождаться, когда после модерации история героя станет общедоступной и появится на онлайн-карте. Тогда любой посетитель сайта сможет ее прочитать, активировав метку.

- Такие проекты имеют особое значение, потому что они позволяют вспомнить о подвигах военных лет. Время идет, те годы становятся дальше, и наш долг-сделать все для того, чтобы имена героев не были забыты. Внуки и дети ветеранов уже начали активно выкладывать истории на сайт. По этим рассказам можно увидеть, как сильно они гордятся своими родными и как бережно хранят о них память,-отметил Николай Зенин, вице-президент-директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

На сайте проекта также размещены адреса архивов и фондов с данными о фронтовиках, справочник боевых наград времен Великой Отечественной войны и хроника Победы с обратным отсчетом от начала Берлинской операции 16 апреля 1945 года. На сайт добавлен раздел «Связисты», в котором рассказывается об организации связи в годы войны и о ее значении во время боевых действий.

В ближайшие дни на портале также появится каталог популярных военных фильмов со ссылкой на онлайн-кинотеатр, где их можно посмотреть. Кроме того, перед праздником Победы здесь будут запущены интерактивные игры с призами и подарками, в числе которых-промокоды на подписку в онлайн-кинотеатр Wink.

Справка «КП»

Wink-это цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента. Wink доступен на любом экране: с домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).