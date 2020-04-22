Новосибирца и ямальца заставили пасти овец на ферме в Дагестане

22 Апр 2020 2020-04-22T08:15:28+03:00

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В дежурную часть полиции Дагестана обратился пассажир автобуса «Москва-Махачкала». Он рассказал полицейским, что ему показалось, якобы двоих мужчин, которые ехали с ним, продали в рабство на ферму с овцами.

Полицейские решили вмешаться в ситуацию, и на самом деле на одной из ферм Дагестана они нашли двух мужчин, которых там удерживали силой.

— Установлено, что двое потерпевших, 42-летний уроженец Новосибирской области и 31-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, стали жертвами злоумышленника. Знакомы из Москвы предложил им работу в Ставропольском крае. Надо было пасти скот. За это обещали по 20 тысяч рублей каждому. Мужчины согласились. Но их увезли в Дагестан, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Хозяин фермы сказал, что у него они будут работать год за зарплату в пять тысяч рублей.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU