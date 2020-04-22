2020-04-22T07:25:44+03:00
Общество

«Один ребенок и дальнобойщик»: в Новосибирске выявили еще 16 больных коронавирусом

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске выявили 16 больных коронавирусом за последние сутки.В Новосибирске выявили 16 больных коронавирусом за последние сутки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В среду, 22 апреля, стало известно о еще 16 заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области. Средин них один ребенок.

— Из них семь человек никуда не выезжали и не входят в круг контактов ранее выявленных пациентов. Семеро контактировали с теми, у кого диагноз ранее был подтвержден лабораторно. Двое прибыли из Москвы, в том числе один иногородний транзитный водитель, — рассказали в оперштабе.

Общее количество тех, кто заболел коронавирусом в Новосибирской области теперь составляет 151 человек. Из них выздоровели 20 человек и еще один будет выписан из инфекционной больницы сегодня, четверо скончались. У всех у них были сопутствующие заболевания: ожирение и сахарный диабет.

Заболевшие коронавирусом также есть в нескольких районах Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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