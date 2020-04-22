«Жилья нет, прописки тоже»: 19-летний бомж врезался в бордюр на угнанных «Жигулях»

22 Апр 2020 2020-04-22T07:53:49+03:00

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В Новосибирске с парковки возле дома на улице Ватутина угнали «Жигули». Произошло это в 2:30 ночи, 21 апреля. Хозяин машины, заметив угон, сразу написал заявление в полицию. Спустя несколько часов преступника поймали.

— За рулем «ВАЗ-2106» оказался 19-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее судим он не был. Угонщик не смог уйти далеко — наехал на бордюр и затормозил. Его задержали вместе с автомобилем, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как пояснили в ведомстве корреспонденту КП-Новосибирск, у 19-летнего сибиряка нет ни прописки, ни жилья, он ночует у знакомых.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Угон». Автомобиль вернули хозяину, а подозреваемому отправили под стражу. Расследование продолжается.

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