2020-04-22T06:50:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты рассказали, какую путевку выбрать, чтобы в случае чего легко вернуть деньги

Несмотря на эпидемию коронавируса люди планируют отдохнуть летом и осенью
Надежда РЫЖКИНА
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Специалист Юрий Барзыкин поведал, что происходит с российским туризмом из-за коронавируса.Специалист Юрий Барзыкин поведал, что происходит с российским туризмом из-за коронавируса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о том, в каком состоянии находится туристическая отрасль в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает kp.ru.

Несмотря на эпидемию коронавируса и режим самоизоляции люди бронируют путевки. Они надеются отдохнуть во второй половине лета и в начале осени. Все направления, которые выбирают будущие туристы, находятся внутри страны. Но риск, что ситуация с коронавирусом не наладится, остается.

Специалист сообщил, какие путевки лучше выбрать, чтобы можно было вернуть деньги, если поездку придется отменить.

— На самом деле все билеты — возвратные. Вопрос лишь в том, как быстро вернут деньги. Почти все условия путевок нужны для того, чтобы закрепить бронь. Чтобы решить этот вопрос, и по билетам, и по комплексным турам, и по отдельным услугам, надо посмотреть, что написано в договоре, — рассказывает Юрий Барзыкин.

Несмотря на эпидемию коронавируса, эксперты прогнозируют, что спрос на определенные путевки будет высоким:

— Спрос на путевки, естественно, упадет. Но из-за того, что в ближайшее время выезд по стране будет ограничен, россияне, скорее всего, будут покупать билеты на основные направления, и на них спрос вырастет.

В сложившихся условиях туристические компании все больше начинают давать свои клиентам привлекательные цены и приятные скидки.

— В стоимость билета сейчас входят и цена на переезд или перелет, размещение в гостинице. Туркомпании проводят акции — чем раньше купишь билет, тем больше скидка. Но лучше не гоняться за дешевизной, а трезво оценивать ситуацию, — подчеркнул Барзыкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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