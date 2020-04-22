2020-04-22T06:13:05+03:00
Общество

«Мама на минутку отвлеклась»: двухлетняя девочка застряла в аквариуме для улиток

Женщина собиралась купать дочку, но вышла ненадолго из ванной
Ульяна ДЖАНКОВА
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Маленькая девочка застряла в аквариуме для улиток.Маленькая девочка застряла в аквариуме для улиток.
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В Кировском районе Новосибирска спасателям МАСС пришлось вызволять из стеклянного аквариума, где обычно находятся улитки, двухлетнюю девочку. Малышка застряла в емкости, пока мама на минутку отвлеклась. Это произошло вечером во вторник, 21 апреля.

— Аквариум стоял в ванной комнате, мама собралась купать дочку, но ненадолго вышла из ванной. Когда вернулась, девочка сидела в стеклянном аквариуме и не могла выбраться, — рассказали в МАСС. — С квадратного аквариума был снят приклеенный ободок для верхнего стекла и ребенка аккуратно извлекли из емкости.

Помощь врачей девочке не понадобилась. На все про все ушло 15 минут.

В аквариум девочка залезла после того, как мама на минутку отвлеклась.

В аквариум девочка залезла после того, как мама на минутку отвлеклась.

Спасатели обратились к родителям, чтобы они не оставляли одних детей, тем более рядом с открытыми емкостями.

А если уж беда случилась, просят сообщать по телефонам: 112 или 231-06-49.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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