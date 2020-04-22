К 75-летию Победы: история в письмах
По всей стране стартовал проект «Связь поколений - история в письмах», приуроченный к празднованию 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.
На платформе проекта https://historyinletters.ru все желающие могут прочитать настоящие фронтовые письма и записать ответ - с благодарностью обратиться к солдату, военной медсестре, участнику трудового тыла, героическому подвигу которых мы обязаны за нашу жизнь и свободу.
Также на сайт можно загрузить оцифрованные письма из личного семейного архива.
Проект адресован потомкам победителей, в том числе нынешним и будущим детям, для которых письма могут стать настоящим уроком живой истории и бесценным свидетельством событий военных лет.
На сайте уже появились первые ответы - их можно добавить в текстовом, аудио- или видеоформате. Среди тех, кто записал свое послание в прошлое, - музыкант Игорь Бурнышев (BURITO), певец и телеведущий Родион Газманов, участница проекта «Голос», победительница телешоу «Точь-в-точь» Елена Максимова и актер Илья Глинников.
Если вы хотите поучаствовать в проекте, заходите на сайт https://historyinletters.ru
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