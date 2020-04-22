2020-04-22T06:11:36+03:00
Общество

К 75-летию Победы: история в письмах

Отправьте свое послание в прошлое!
Поделиться:
Фото: сайт www.historyinletters.ruФото: сайт www.historyinletters.ru
Изменить размер текста:

По всей стране стартовал проект «Связь поколений - история в письмах», приуроченный к празднованию 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

На платформе проекта https://historyinletters.ru все желающие могут прочитать настоящие фронтовые письма и записать ответ - с благодарностью обратиться к солдату, военной медсестре, участнику трудового тыла, героическому подвигу которых мы обязаны за нашу жизнь и свободу.

Также на сайт можно загрузить оцифрованные письма из личного семейного архива.

Проект адресован потомкам победителей, в том числе нынешним и будущим детям, для которых письма могут стать настоящим уроком живой истории и бесценным свидетельством событий военных лет.

На сайте уже появились первые ответы - их можно добавить в текстовом, аудио- или видеоформате. Среди тех, кто записал свое послание в прошлое, - музыкант Игорь Бурнышев (BURITO), певец и телеведущий Родион Газманов, участница проекта «Голос», победительница телешоу «Точь-в-точь» Елена Максимова и актер Илья Глинников.

Если вы хотите поучаствовать в проекте, заходите на сайт https://historyinletters.ru

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Никто и ничто не забыто!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» предлагает сибирякам поздравить ветеранов с помощью интерактивной «Карты Победы»
Новосибирца и ямальца заставили пасти овец на ферме в Дагестане
«Жилья нет, прописки тоже»: 19-летний бомж врезался в бордюр на угнанных «Жигулях»
Киргизов, застрявших в Новосибирске из-за эпидемии коронавируса, вывезут на родину
«Один ребенок и дальнобойщик»: в Новосибирске выявили еще 16 больных коронавирусом
Эксперты рассказали, какую путевку выбрать, чтобы в случае чего легко вернуть деньги
«Мама на минутку отвлеклась»: двухлетняя девочка застряла в аквариуме для улиток
Колодец, в который провалились мальчики, закроют люками
К 75-летию Победы: история в письмах
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
«Умерла в больнице»: в Новосибирске пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку