2020-04-22T05:39:40+03:00
Происшествия

«Умерла в больнице»: в Новосибирске пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку

Все произошло на глазах людей, которые в это время ехали на работу
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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Водитель автобуса сбил бабушку, она умерла в больнице. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскВодитель автобуса сбил бабушку, она умерла в больнице. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирск
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В Ленинском районе Новосибирска произошла трагедия. Там водитель пассажирского автобуса №35 сбил пенсионерку. Это произошло днем во вторник, 21 апреля.

— Водитель 1979 года рождения автобуса «НЕФАЗ» напротив дома 133/1 улицы Широкая при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пешехода. Пожилая женщина 1943 года рождения с различными травмами была направлена в больницу с места происшествия, где позже скончалась, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Как рассказали КП-Новосибирск, все произошло на глаза пассажиров, которые в это время ехали на работу. У бабушки диагностировали перелом левой лодыжки, обширные раны ноги, скальпированные раны правого локтевого сустава. Через несколько часов она скончалась

Сейчас полицейские устанавливают все детали произошедшего. Сотрудники выясняют, почему водитель не заметил пешехода. КП-Новосибирск в полиции также рассказали, что будут проверять техническое состояние автобуса и режим труда и отдыха водителя.

Оперативно связаться с перевозчиком, пока не удалось. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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