«Многие сидят дома и никуда не ездят»: аналитики рассказали, как режим самоизоляции повлиял на АЗС

22 Апр 2020 2020-04-22T04:57:24+03:00

Цены на бензин из эпидемии коронавируса для потребителей не изменятся. Фото: Евгения ГУСЕВА

Спрос на топливо упал в два раза, изменится ли цена на бензин

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Нефтяники продают бензин себе в убыток, но цены на заправках не изменятся, к такому выводу пришли эксперты независимого агентства «Аналитика товарных рынков». Об этом сообщает kp.ru.

Из-за режима самоизоляции, введенного, чтобы остановить распространение коронавируса, спрос на бензин упал в два раза. Люди сидят дома, им не нужно куда-то ехать.

Конечно, как только ограничения снимут, спрос станет, как прежде.

Аналитики прогнозируют, что несмотря на то, что сейчас АЗС работают себе в убыток, бензин не подорожает.

— Цены на бензин для населения регулируются государством. Это не официально, но в рознице цены меняются разве что в рамках инфляции, — сказал «КП» президент Независимого топливного союза Павел Баженов. — Пока, по крайней мере, цены не изменились. Упасть им не дает демпфирующий механизм. Да и власти подсуетились и запретили импорт дешевого бензина в страну.

Тогда встает другой вопрос, не столкнемся ли мы с дефицитом топлива, ведь спрос упал, тогда и объемы производства логично сократить.

— Эти процессы уже начались, — сказал «КП» Баженов. — Но это же не вентиль, который можно закрутить, а когда ситуация наладится, снова открыть. Все упирается в рабочие места. К тому же запустить заново остановленное оборудование часто довольно сложно и дорого. Остановка завода или части его мощностей, как ни крути, событие экстраординарное.

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