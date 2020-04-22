2020-04-22T03:57:08+03:00
Общество

Правительство попросили запретить скидки в супермаркетах

Кому это выгодно, рассказали эксперты
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Правительство попросили отменить скидки на продукты.Правительство попросили отменить скидки на продукты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Производители продуктов обратились в правительство РФ с просьбой запретить акции в продуктовых магазинах. Об этом сообщает kp.ru.

Разговор об этом ведется уже давно, год как минимум. Ранее производители хотели сократить количества промоакций, теперь же вовсе выступают за то, чтобы скидки запретить, потому что большинство покупателей стали ориентироваться исключительно на товары со скидкой: в поиски нужной цены они ходят из одного магазина в другой.

По словам Андрея Карпова, председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), это невыгодно производителям.

— Предложение наложить мораторий на скидки нарушает конкуренцию на рынке, — убежден Карпов. — Потребительский спрос резко просел, в связи с этим мы видим желание производителей улучшить себе условия работы на рынке. Они хотят зафиксировать нижнюю границу цены. Такая ситуация выдавит с рынка небольших производителей продуктов питания, а более крупные компании станут доминировать и навязывать ту цену, которую они хотели бы видеть.

По мнению эксперта, в ситуации, которая сейчас сложилась, необходимо наоборот применять конкурентный подход, предложить покупателю то, что он может приобрести.

Он уверен, что правительство не пойдет на такой шаг, как отмена акций и скидок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
«Умерла в больнице»: в Новосибирске пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку
«Многие сидят дома и никуда не ездят»: аналитики рассказали, как режим самоизоляции повлиял на АЗС
Правительство попросили запретить скидки в супермаркетах
«Ничего не отменяем»: первомайские митинги пройдут в онлайн-режиме
«Простите, я не хотела»: бабушку оштрафовали за то, что она подожгла мусор и чуть не спалила дом с соседями
Совещания в прямом эфире: президент общается с главами регионов по видеозвонку
Астролог рассказала, когда россиянам ждать пики кризиса и скоро ли он закончится
Стало известно, когда появится вакцина от коронавируса в России
В Новосибирске выписали еще четырех выздоровевших от коронавируса
«Какой чудный глазастик»: сотрудники зоопарка выкамливают крошку-лемура из бутылочки
Более 1,3 тысяч человек рискуют лишиться работы в Новосибирской области
В Новосибирске легковушка врезалась в дерево: пострадал восьмимесячный ребенок
Дизайнер рассказал, какая одежда придет в моду после коронавируса
Паллиативная помощь в Новосибирске: куда обратиться, телефон горячей линии
Следователи проверят ответственных за соблюдение режима самоизоляции в Новосибирске
Деньги есть — дорог нет: парламентарии раскритиковали дорожные работы в Новосибирске
Новосибирские власти увеличивают количество троллейбусов на рейсах из-за коронавируса
Горный Алтай закрыли для новосибирских туристов: для всех приезжих обязательна двух недельная самоизоляция
«Подарил» 350 тысяч: директора спортшколы «Сибсельмаш» обвиняют в том, что платил другу казенными деньгами
В Новосибирске коронавирусом заразился священник
«Склонны к лишнему весу, но с хорошим иммунитетом»: ученые о детях из пробирки