Правительство попросили запретить скидки в супермаркетах

22 Апр 2020 2020-04-22T03:57:08+03:00

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Производители продуктов обратились в правительство РФ с просьбой запретить акции в продуктовых магазинах. Об этом сообщает kp.ru.

Разговор об этом ведется уже давно, год как минимум. Ранее производители хотели сократить количества промоакций, теперь же вовсе выступают за то, чтобы скидки запретить, потому что большинство покупателей стали ориентироваться исключительно на товары со скидкой: в поиски нужной цены они ходят из одного магазина в другой.

По словам Андрея Карпова, председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), это невыгодно производителям.

— Предложение наложить мораторий на скидки нарушает конкуренцию на рынке, — убежден Карпов. — Потребительский спрос резко просел, в связи с этим мы видим желание производителей улучшить себе условия работы на рынке. Они хотят зафиксировать нижнюю границу цены. Такая ситуация выдавит с рынка небольших производителей продуктов питания, а более крупные компании станут доминировать и навязывать ту цену, которую они хотели бы видеть.

По мнению эксперта, в ситуации, которая сейчас сложилась, необходимо наоборот применять конкурентный подход, предложить покупателю то, что он может приобрести.

Он уверен, что правительство не пойдет на такой шаг, как отмена акций и скидок.

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ИСТОЧНИК KP.RU