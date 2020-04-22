«Ничего не отменяем»: первомайские митинги пройдут в онлайн-режиме

22 Апр 2020 2020-04-22T03:10:40+03:00

Как это будет выглядеть, не уточняется

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Российские профсоюзы решили не проводить митинги и демонстрации на улице из-за угрозы коронавируса. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил Александр Шершуков, зампредседателя Федерации независимых профсоюзов. Передает его заявление сайт kp.ru.

По словам зампредседателя, празднование 1 Мая не отменяется — его перенесут в онлайн-формат.

— Праздник пройдет в интернете в виде интерактивных акций. По нашим сведениям, за последние годы в демонстрациях участвовали около 2,5 — 3 миллионов человек. Аудитория мероприятий в интернете будет не меньше, чем на улице, — сообщил Александр Шершуков. Что именно будут представлять собой виртуальные интерактивные акции, Шершуков не уточнил.

Сейчас Федерация независимых профсоюзов объединяет большее 20 миллионов россиян.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске следственный комитет начнет проверять, как граждане соблюдают режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU