2020-04-22T02:45:19+03:00
Общество

«Простите, я не хотела»: бабушку оштрафовали за то, что она подожгла мусор и чуть не спалила дом с соседями

Пожилой женщине повезло, что в это время мимо шли пожарные
Ульяна ДЖАНКОВА
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Бабушка чуть не сожгла дом с соседями. Фото: стоп-кадрБабушка чуть не сожгла дом с соседями. Фото: стоп-кадр
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В селе Ташара Мошковского района еще немного и произошла бы трагедия. Бабушка сгребла мусор, сухую траву в кучу, а потом решила ее поджечь. Все это происходило всего в пяти метрах от многоквартирного дома.

— Огонь стремительно распространился вдоль деревянного забора, пенсионерка самостоятельно потушить возгорание не смогла, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пенсионерка в ужасе бегала вокруг огня и не знала, что делать. Бабушке повезло, что мимо шли пожарные, они раз были в рейде, в котором рассказывали людям о том, чтобы они не жгли костры. Спасатели помогли потушить огонь.

Теперь пожилой женщине придется заплатить штраф в две тысячи рублей.

Напомним, в Новосибирской области введен особый пожароопасный режим. Все штраф за нарушение правил удваиваются. Пожарные настоятельно просят не жечь костры на природе, потому что из-за сухой травы и ветра огонь мгновенно может распространиться на большое расстояние. Из-за этого могут пострадать целые населенные пункты.

Под Новосибирском бабушка чуть не сожгла дом с соседями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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