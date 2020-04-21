Совещания в прямом эфире: президент общается с главами регионов по видеозвонку
Во вторник, 21 апреля, Владимир Путин решил перейти в новый рабочий формат. Теперь с главами региона они общаются по видеосвязи: об этом сообщает сайт kp.ru.
— Региональные руководители Приморского края и Калининградской области начали с доклада о борьбе с коронавирусом. Если в Приморье все закрывается и мобилизуется, то глава второго региона сообщил президенту, что намерен в ближайшее время начать снимать ограничительные меры, — пишет сайт kp.ru.
Многие вопросы были решены в прямом эфире, которые смотрели телезрители. Например, глава Приморского края попросил внести изменения в программу финансирования региона.
— Сейчас я поговорю, — кивнул Путин и нажал на телефоне кнопку, за которой был номер министра финансов. Но несколько секунд трубку никто не брал. — Нет, нет на месте, — без удивления, что он может кому-то не дозвониться, сказал президент. Но в этот момент Силуанов ответил. — А нет, есть! — передает прямую речь Владимира Путина kp.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU