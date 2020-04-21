2020-04-21T19:22:11+03:00
Общество

Астролог рассказала, когда россиянам ждать пики кризиса и скоро ли он закончится

Пиковые события придутся на лето
Анна ПАШАГИНА
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Пик придется на лето. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.Пик придется на лето. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.
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Астролог Василиса Володина сообщила рассказала о датах кризиса. Об этом сообщает сайт kp.ru.

— Я должна сказать, что будет еще один период времени, гораздо более беспокойный, чем начало апреля. Это вторая половина июня. Вообще июнь — начало июля, где и затмения собрались, и соединение Юпитера с Плутоном, которое подогревает все происходящее, будут непростыми. К сожалению, может быть еще повторение или усиление. Я не хочу никому желать зла, может быть, это произойдет не у нас, а в других странах, — рассказала «КП» астролог Василиса Володина.

Астролог отметила, что всему виной солнечные затмения которых в 2020 году большое количество.

— Затмения сбивают весь привычный ход событий. Сейчас прошли только два затмения (из шести. — Ред.). Впереди у нас июнь и начало июля, и к ним тоже нужно готовиться. Поэтому я призываю не тратить свои запасы, а делать их, — отметила Василиса Володина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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