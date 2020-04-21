Стало известно, когда появится вакцина от коронавируса в России

21 Апр 2020 2020-04-21T18:58:39+03:00

По предварительной информации она уже в хорошей стадии готовности

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Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что вакцина от коронавируса пройдет доклиническое исследование 31 мая и уже 1 июня можно будет провести клинические испытания. Об этом сообщает сайт kp.ru.

— Новый препарат должен проходить доклинические и клинические испытания, которые как раз и могут показать его эффективность и безопасность. Для этого они и требуют такого длительного времени, — сообщил «КП» Иван Коновалов, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

Как сообщил «КП» Николай Никитин, заведующий сектором кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ, что разработка вакцины против коронавируса это не соревнования. В работу сейчас включены всевозможные лаборатории, которые могут внести свой вклад в это.

— Разработки в лабораториях уже есть. Они просто адаптируют известные технологии, которыми занимаются уже давно, под конкретный вирус. Это сложно, — отметил Николай Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU