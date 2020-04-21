2020-04-21T18:33:54+03:00
Общество

В Новосибирске выписали еще четырех выздоровевших от коронавируса

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства
Анна ПАШАГИНА
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Еще четверых выписали из больницы.Еще четверых выписали из больницы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске еще четверо, ранее заболевших коронавирусом, выписали. На сегодняшний день в городе всего 20 человек, кто прошел лечение и выздоровел.

— По данным оперативного штаба на 21 час 21 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четырех человек сегодня выписали, у них отрицательные результаты контрольных тестов на коронавирус. Всего в регионе выздоровели 20 пациентов с COVID-19, четверо скончались, — сообщили в оперштабе Новосибирской области.

Сейчас под наблюдением в Новосибирской области находится 2 тысячи 257 человек, снято с наблюдения — 10 тысяч 193 человек.

Напомним, что четвертый пациент с коронавирусом скончался 20 апреля. Мужчине было 38 лет. У сибиряка болезнь развивалась на фоне других паталогий: ожирения и сахарного диабета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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