В Новосибирске легковушка врезалась в дерево: пострадал восьмимесячный ребенок
Во вторник, 21 марта, серьезная авария произошла в Советском районе: там около 13.00 на улице Золотодолинской иномарка врезалась в дерево.
- Водитель 1988 года рождения на автомобиле Lada Largus ехал со стороны дачных участков Ботанического сада СО РАН в сторону Бердского шоссе, - рассказали КП-Новосибирск в ГИБДД города. - Возле дома №101а по улице Золотодолинской водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Удар был такой силы, что потсрадал восьмимесячный ребёнок, который находился на руках у мамы: она ехала в легковушке на заднем сидении.
- Ребенок госпитализирован, насколько серьезные он получил травмы, пока неизвестно, - продолжают в ведомстве.
На месте работают сотрудники ГИБДД: им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU