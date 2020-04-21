2020-04-21T16:29:44+03:00
Происшествия

В Новосибирске легковушка врезалась в дерево: пострадал восьмимесячный ребенок

Мальчик во время ДТП был у мамы на руках
Татьяна СОЛОВОВА
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Авария произошла в Советском районе. Фото: ГИБДД Новосибирска.Авария произошла в Советском районе. Фото: ГИБДД Новосибирска.
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Во вторник, 21 марта, серьезная авария произошла в Советском районе: там около 13.00 на улице Золотодолинской иномарка врезалась в дерево.

- Водитель 1988 года рождения на автомобиле Lada Largus ехал со стороны дачных участков Ботанического сада СО РАН в сторону Бердского шоссе, - рассказали КП-Новосибирск в ГИБДД города. - Возле дома №101а по улице Золотодолинской водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Удар был такой силы, что потсрадал восьмимесячный ребёнок, который находился на руках у мамы: она ехала в легковушке на заднем сидении.

- Ребенок госпитализирован, насколько серьезные он получил травмы, пока неизвестно, - продолжают в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД: им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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