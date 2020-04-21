Дизайнер рассказал, какая одежда придет в моду после коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T16:20:00+03:00

Самоизоляция способна поменять вкусы людей. Что с ними станет, объясняет Заслуженный художник России Игорь Чапурин

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Самоизоляция, которая последовала за мировой пандемией, поменяет современную моду. Так считает дизайнер Игорь Чапурин. Он полагает, что после уютной домашней одежды людям захочется нарядных образов. Но, возможно, «дорогие» стили станут многим не по карману.

-. А вот запрос на экологичность одежды, ответственное потребление и вещи, за которыми стоит какая-то здравая идея, станут приметами нового времени, - сказал дизайнер и Заслуженный художник России в интервью NEWS.ru.

Эксперт пояснил, почему именно такой стиль станет приметой нового будущего.

—Находясь в самоизоляции, люди все больше понимают ценность простых, естественных вещей — семьи, здоровья, близких. Ажиотажное потребление не просто становится ненужным, оно становится немодным, - прокомментировал Чапурин.

ИСТОЧНИК KP.RU