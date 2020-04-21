Паллиативная помощь в Новосибирске: куда обратиться, телефон горячей линии

21 Апр 2020 2020-04-21T16:01:48+03:00

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Часто родственники тяжелобольных людей сталкиваются с проблемой, они не могут понять, как и где оказывается паллиативная помощь в Новосибирске. Близкий человек умирает, испытывает сильные боли, но помощи ждать неоткуда. Врачи не торопятся приезжать на такие вызовы, так как здесь речь уже не идет о спасении жизни. Тем не мене это важный вопрос и помощь здесь также необходима.

В Новосибирске работает горячая линия по этим вопросам. Звонок бесплатный - 8-800-222-11-02. Получить консультацию по этому номеру могут и жители области.

Волонтеры подскажут, как и где можно получить обезболивание для тяжелобольного человека, куда следует обратиться в первую очередь и далее по цепочке. Расскажут, какая помощь положена человеку по закону, на какие бесплатные лекарства и социальные услуги можно рассчитывать. Также там ответят на вопрос, как получить направление в паллиативное отделение, как оформить необходимые документы.

- Если кому-то нужна психологическая помощь, у нас есть клинический психолог, если нужно решить документальные вопросы – мы тоже подключаемся. Добиваемся того, чтобы люди получили необходимую паллиативную помощь. Стараемся заполнить те пробелы, где система провисает, - рассказывают организаторы горячей линии.

Работает горячая линия каждый день. С 9 до 18 часов можно получить ответы на вопросы, а с 18 до 9 утра оставить заявку, чтоб вам перезвонили.

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ИСТОЧНИК KP.RU