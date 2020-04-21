Следователи проверят ответственных за соблюдение режима самоизоляции в Новосибирске

21 Апр 2020 2020-04-21T15:57:55+03:00

Во время самоизоляции свободно передвигаться по городу могут медики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом заявили в Следственном управлении СК РФ

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Режим самоизоляции в Новосибирской области будет действовать до 30 апреля, но с приходом тепла, увы, все меньше сибиряков его соблюдает. О том, что в нашем городе нарушают предписание не только молодежь, но и пенсионеры, снял сюжет «Первый канал».

Вмешаться в ситуацию решил Следственный комитет:

- Начата проверка по факту распространения в средствах массовой информации сведений о массовых гуляниях граждан в городе Новосибирске в период самоизоляции, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил), - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

В ведомстве уточняют, что дадут оценку работе должностных лиц, которые должны соблюдение режима самоизоляции контролировать.

В Новосибирске режим самоизоляции не соблюдают даже многие пенсионеры..Серьезность ситуации, к сожалению, понимают не все. Взять, к примеру, Новосибирскую область. Там хорошая погода заставила многих забыть обо всем. На улицу вышли и родители с детьми, и пенсионеры, для которых такая прогулка опасна вдвойне. Полный выпуск смотрите здесь https://youtu.be/pUtxjALikx8 Подписывайтесь на официальный канал Новости на Первом Канале на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски. https://www.youtube.com/channel/UCKonxxVHzDl55V7a9n_Nlgg?sub_confirmation=1

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