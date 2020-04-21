Деньги есть — дорог нет: парламентарии раскритиковали дорожные работы в Новосибирске

21 Апр 2020 2020-04-21T15:52:19+03:00

Федор Николаев: «Маска сегодня не только от коронавируса, но и от пыли в городе». Фото:zsnso.ru

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При обсуждении изменений бюджета текущего года депутаты комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике высказали жесткую критику в адрес дорожной сферы Новосибирска, в которую планируются очередные финансовые вливания.

Подготовленный правительством области проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» депутатам представил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

— Законопроект направлен на выполнение трех задач, — подчеркнул Виталий Голубенко. — Это реализация поручений Президента России Владимира Путина, завершение расчетов за поставленное медоборудование для двух региональных проектов. Кроме того, мы включим остаточные средства дорожного фонда в финансовые итоги 2019 года, как того требует Бюджетный кодекс РФ.

Заместитель председателя комитета Сергей Титков напомнил, что месяц назад комитет подробно проанализировал состояние дорог областного центра, но к 5 апреля, как планировалось, депутаты так и не получили информации о принятых мерах.

— На рабочей группе, которая посвящена выходу дорожной сети Новосибирска из зимы, на камеры были даны обещания заместителя мэра, руководителей департаментов — до 5 апреля будет произведен ямочный ремонт на Мочищенском шоссе. Позавчера я был на этой дороге — ничего не сделано, — отмечает председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев. — Сейчас в условиях самоизоляции дороги более свободные, можно убирать. Но дороги не чистят, не убирают — мы уже скоро задохнемся в этой пыли.

Федор Николаев подчеркнул, что одним из важных пунктов проверки контрольно-счетной палаты области в этом году станет реализация дорожных ремонтов, куда направляется финансирование из регионального бюджета

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