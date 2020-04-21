Новосибирские власти увеличивают количество троллейбусов на рейсах из-за коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T15:31:27+03:00

Это делается, чтобы люди могли держать в общественном транспорте необходимую дистанцию

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Изначально после того, как в Новосибирске был введен режим повышенной готовности, а президент отпустил всех россиян на продолжительные выходные, в городе резко сократился пассажиропоток. Из-за чего количество машин на рейсах общественного транспорта сократилось. Так Дзержинский филиал горэлектротранспорта снизил количество троллейбусов с 62 до 40. Но сейчас этого количества машин недостаточно.

- После того как было принято решение о возобновлении деятельности некоторых предприятий, произошла небольшая прибавка пассажиров. Перед нами стоит задача увеличить количество троллейбусов на маршрутах Новосибирска. Это позволит обеспечить социальную дистанцию между людьми и снизить риск распространения коронавирусной инфекции, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Кроме того глава города проверил как транспортное предприятие исполняет рекомендации по профилактике, как моют и дезинфицируют салоны троллейбусов в депо и во время смены. К этой работе сейчас привлекаются клининговые компании, все сотрудники проходят обязательный осмотр и получают защитные средства и антисептики.

Справка КП

В будние дни на рейсах Дзержинского филиала перевозили около 56 тысяч пассажиров. Сейчас на маршрутах работают 40 единиц подвижного состава. Число новосибирцев, пользующихся этим видом транспорта, снизилось до 20 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU