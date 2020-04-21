Горный Алтай закрыли для новосибирских туристов: для всех приезжих обязательна двух недельная самоизоляция

21 Апр 2020 2020-04-21T14:16:53+03:00

В туристической регион теперь просто так не попадешь. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе между Алтайским краем и Республикой поставлены патрульные посты, у всех проверяют документы

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Республика Алтай ввела дополнительные ограничительные меры для туристов из других субъектов. В правительстве Новосибирской области просят людей не ездить в курортный регион, так как по приезду все равно нужно будет две недели просидеть на изоляции.

На границе выставлены посты МВД, у все въезжающих проверяют документы, всем, у кого нет прописки выдают постановление об обязательной изоляции. Если у вас нет регистрации в республике Алтай, но по каким-то причинам вам важно попасть в республику, необходимо предварительно сообщить об этом по телефону 8-913-692-90-74. Для транзитных автомобилей ограничения не действуют, но в этом случае надо иметь подтверждающие документы.

Также власти республики напоминают, что все турбазы, отели, гостиницы в регионе закрыты до 1 июня. Дополнительное ограничение – полный запрет на въезд действует в Турочакском районе, там появился первый заболевший коронавирусом.

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