В Новосибирске коронавирусом заразился священник
В минздраве Новосибирской области сообщили, что один из священнослужителей получил положительный результат по тестам на коронавирус.
- Такой случай действительно есть. Приход не раскрываем, это конфиденциальная информация, - сообщают в минздраве.
В епархиальном мидиа-центре информацию не комментируют.
Напомним, что пасхальные службы в Новосибирске прошли без прихожан. Храмы для посещения закрыты.
По данным оперативного штаба Новосибирской области оп коронавирусу, на 21 апреля в регионе инфицировано 135 человек, за последние сутки прибавка составила 3 человека. Умерших за все время четверо.
В детской больнице с подозрением на коронавирус сейчас лежат 43 ребенка, среди них и те дети, у кого диагноз подтвердился.
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ИСТОЧНИК KP.RU