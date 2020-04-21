2020-04-21T13:47:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирске коронавирусом заразился священник

Название прихода не раскрывается
Екатерина КОМЯКОВА
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Священнослужитель в Новосибирске заразился коронавирусом.Священнослужитель в Новосибирске заразился коронавирусом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В минздраве Новосибирской области сообщили, что один из священнослужителей получил положительный результат по тестам на коронавирус.

- Такой случай действительно есть. Приход не раскрываем, это конфиденциальная информация, - сообщают в минздраве.

В епархиальном мидиа-центре информацию не комментируют.

Напомним, что пасхальные службы в Новосибирске прошли без прихожан. Храмы для посещения закрыты.

По данным оперативного штаба Новосибирской области оп коронавирусу, на 21 апреля в регионе инфицировано 135 человек, за последние сутки прибавка составила 3 человека. Умерших за все время четверо.

В детской больнице с подозрением на коронавирус сейчас лежат 43 ребенка, среди них и те дети, у кого диагноз подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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