«Склонны к лишнему весу, но с хорошим иммунитетом»: ученые о детях из пробирки

21 Апр 2020 2020-04-21T12:42:50+03:00

Ученые полагают, что дети из пробирки отличаются от других. Сергей Булкин/NEWS.ru

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Своими исследованиями поделились ученые из Института цитологии и генетики СО РАН. Выводы о том, что дети от суррогатных матерей более склонны к лишнему весу и в тоже время обладают лучшим иммунитетом, они сделали, опираясь на опыты с мышами.

Оказалось, что у эмбрионов, которых подсаживали к «временной» маме большая жировая прослойка, чем у детенышей, зачатых традиционным образом.

При этом мышки с лишним весом толстеют не из-за переедания или малой двигательной активности, даже наоборот, едят они меньше своих собратьев.

Еще один вывод ученых – мышки из пробирки хоть и пожирнее, при этом их иммунная система более прочная.

- У суррогатной матери с чужим ребёнком имеются значительные различия генов. Это работает только в плюс. Такой ребёнок будет более здоровым, чем зачатый традиционным способом, — цитирует руководителя отделения генетики животных и человека Институт цитологии и генетики Михаила Мошкина издание news.ru.

Ученые предполагают, что такие же особенности имеют и человеческие дети, рожденные суррогатными мамами.

При этом человеческие доктора с учеными не согласны. Они говорят, что дети из пробирки часто бывают и меньше по массе, какой-то взаимосвязи здесь акушеры не заметили. А вот на счет здоровья, подтвердили – это так. Но тут врачи склонны полагать, что тут дело в строгом отборе суррогатной матери по множеству параметров.

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