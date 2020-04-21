2020-04-21T12:30:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Помощь медикам — всем миром

Депутаты Заксобрания Новосибирской области оказывают всестороннюю помощь медицинским учреждениям города Новосибирска, оказавшимся в эпицентре борьбы с новой коронавирусной инфекцией
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Фото: zsnso.ruФото: zsnso.ru
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Городская инфекционная клиническая больница №1 сегодня в центре внимания не только как учреждение здравоохранения, принявшее на себя основную волну госпитализации, диагностики и лечения больных вирусной инфекцией covid-19, но и как профессиональный, самоотверженный коллектив, работающий в новых для себя условиях.

— Это внимание к себе, мы чувствуем не только через сугубо профессиональные вопросы, беспокойство людей, количество звонков, но и через ежедневную, ежечасную помощь и поддержку новосибирцев, — рассказала главный врач инфекционной больницы №1 Лариса Позднякова.

С самого первого дня работы больнице и врачам в особом режиме оказывают помощь, что называется, «всем миром». Так, на прошлой неделе партией «Единая Россия» был передан автомобиль для работы мобильной бригады медиков. Хоккейный клуб «Сибирь» передал тонометры. Городские рестораны и кафе «Аджикинежаль», «Мехико», «Тесту место», «Вилка-ложка» и другие — ежедневно доставляют обеды для врачей. Фабрика «Обувь России» привезла спецодежду. Общероссийский народный фронт в благодарность медикам доставил цветы.

Для нас совсем не важен размер пожертвования, — отметила Лариса Позднякова. — Мы с огромной, искренней благодарностью принимаем и 20 масок, которые привез в приемный покой молодой человек, и сертификаты номиналом в две тысячи рублей каждый, которые приобрел на личные средства для всех наших сотрудников председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шимкив. Все 129 человек, работающих в больнице — и санитарки, и медсестры, и врачи, их получат.

Главный врач инфекционной больницы №1 подчеркнула, что новое для всех нас понятие «самоизоляция» обернулось совершенно очевидным душевным объединением, настоящим единством.

— Для каждого из нас эта поддержка людей очень важна. И я хочу от имени персонала больницы, от себя лично, — поблагодарить каждого, кто в эти дни с нами. Поддерживая друг друга, мы точно справимся с этой болезнью, — уверена Лариса Позднякова.

С начала объявления пандемии коронавирусной инфекции депутаты регионального парламента активно поддерживают медицинских работников Новосибирской области и особое внимание уделяют работе с населением: организовывают волонтерские центры, передают медицинские маски работникам детских садов и активистам ТОСов, доставляют продуктовые наборы пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям, снабжают медицинские учреждения антисептиками, передают в поликлиники столь необходимые одноразовые перчатки и медицинские маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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