«Разбил голову и повредил живот»: сибиряк погиб в аварии, съехав с трассы
В Тогучинском районе Новосибирской области случилось ДТП, в котором погиб 25-летний мужчина. Произошло все, в воскресенье, 19 апреля, в 2:40 ночи.
Водитель «Лады» ехал из села Пойменное в село 2-я Пятилетка. но не справился с управлением и съехал с дороги на правую обочину. Его машина перевернулась. Мужчину сразу доставили в больницу, но из-за травм он умер там на следующий день.
Возможно, сибиряк уснул за рулем. Фото: ГУ МВД по НСО.
— Автомобиль перевернулся, когда мужчина еще был в селе Пойменное, на улице Центральной. Водителя почти сразу забрали на «Скорой», поэтому не удалось с ним пообщаться. Так он мог бы сам рассказать, из-за чего произошла авария. Он водил автомобиль с 2012 года — это очень хороший стаж. Скорее всего, мужчина просто уснул рулем, переутомился. В аварии он получил закрытую черепно-мозговую травму головы и непроникающую травму живота, от этого сильно повредились внутренние органы, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
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