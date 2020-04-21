2020-04-21T12:02:23+03:00
Происшествия

Серийного маньяка выдал отрезанный половой орган жертвы

В селе Северное Новосибирской области возбудили уголовное дело против местного пенсионера: на его участке нашли три трупа
Полина БАРИНОВА
Поделиться:
Скелеты нашли в погребе. Фото: СКР по Новосибирской области.Скелеты нашли в погребе. Фото: СКР по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Стали известны жуткие детали, как полицейские вышли на серийного маньяка в селе Северное Новосибирской области. Напомним, там готовятся арестовать пенсионера-серийника, по версии СКР, он убивал своих собутыльников и прятал их тела у себя в огороде и туалете. Когда очередной житель села пропал, полицейские пришли к пенсионеру домой, так как возле его дома стоял велосипед пропавшего мужчины.

— Он спросил у 66-летнего хозяина, видел ли он пропавшего. Тот ответил: «Да, только он пьяный от меня куда-то ушел». В общем, включил дурака, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. — Но в этот момент сотрудник увидел на участке отрезанный половой орган жертвы. Он зашел внутрь, начал осмотр территории. В итоге часть тела пропавшего нашли в туалете, часть в огороде. А в погребе, когда сняли дощатый пол, нашли два скелета. Одного из погибших опознали по штифту в ноге: этот человек пропал чуть больше года назад.

В СКР по Новосибирской области официально сообщают, что подозреваемый задержан, в ближайшее время судом будет избрана мера пресечения, следователи настаивают на аресте. Кроме того в СКР добавляют, что ранее пенсионер уже был замешан в убийстве.

— В 1991 году он был осужден за убийство своей сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы, — сообщают следователи.

Части тела преступник выкинул в туалет. Фото: СКР по Новосибирской области.

Части тела преступник выкинул в туалет. Фото: СКР по Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ

«Маньяк-тихушник, сам себе на уме»: в доме сибиряка нашли два скелета и расчлененный труп пропавших без вести

Этих мужчин искали по всей Новосибирской области, а нашли в погребе местного жителя, который ранее сидел за убийство родной сестры (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Склонны к лишнему весу, но с хорошим иммунитетом»: ученые о детях из пробирки
Помощь медикам — всем миром
Серийного маньяка выдал отрезанный половой орган жертвы
«Разбил голову и повредил живот»: сибиряк погиб в аварии, съехав с трассы
Сибирячку оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что во время карантина вышла в аптеку
В Благовещенске застряли 127 новосибирцев: они второй день не могут вылететь домой
Нарушители режима предлагали досуг в сауне и торговали на рынке
В Новосибирске муж с младенцем на руках не пустил жену домой
«Спасибо, что не голый»: отца с дочкой возмутил новосибирец в трусах и калошах
«Она шипела и вела себя агрессивно»: напуганные новосибирцы поймали змею в подъезде своего дома
«Спасал пасеку и автомобиль»: пенсионер обгорел из-за того, что неизвестный поджег сухую траву
Погода в Новосибирске в конце апреля: синоптики рассказали, чего ждать
«Посадили его в клетку»: вместе с туристами из Вьетнама в Новосибирск эвакуировали кота
Под Новосибирском нашли убитого велосипедиста, а рядом с ним — два скелета: есть подозреваемый
Пособие по безработице в Новосибирске 2020: когда начнут выплачивать 14 тысяч и кому они положены
Новосибирцы похитили жителя Алтая и устроили его на работу, чтобы он отдал долг
«Никуда не выезжали, ни с кем не общались»: в Новосибирске выявили еще троих заболевших коронавирусом
Стало известно, что было в пакете, из-за которого эвакуировали отделение «Сбербанка»
В Новосибирске эвакуировали персонал и сотрудников «Сбербанка»
Пахнет гарью: стало известно, почему Новосибирск заволокло дымкой
Сбежать не получилось: семья с детьми устроила пожар на пикнике, и чудом не погибла в застрявшем авто