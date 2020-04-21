Серийного маньяка выдал отрезанный половой орган жертвы

21 Апр 2020 2020-04-21T12:02:23+03:00

В селе Северное Новосибирской области возбудили уголовное дело против местного пенсионера: на его участке нашли три трупа

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Стали известны жуткие детали, как полицейские вышли на серийного маньяка в селе Северное Новосибирской области. Напомним, там готовятся арестовать пенсионера-серийника, по версии СКР, он убивал своих собутыльников и прятал их тела у себя в огороде и туалете. Когда очередной житель села пропал, полицейские пришли к пенсионеру домой, так как возле его дома стоял велосипед пропавшего мужчины.

— Он спросил у 66-летнего хозяина, видел ли он пропавшего. Тот ответил: «Да, только он пьяный от меня куда-то ушел». В общем, включил дурака, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. — Но в этот момент сотрудник увидел на участке отрезанный половой орган жертвы. Он зашел внутрь, начал осмотр территории. В итоге часть тела пропавшего нашли в туалете, часть в огороде. А в погребе, когда сняли дощатый пол, нашли два скелета. Одного из погибших опознали по штифту в ноге: этот человек пропал чуть больше года назад.

В СКР по Новосибирской области официально сообщают, что подозреваемый задержан, в ближайшее время судом будет избрана мера пресечения, следователи настаивают на аресте. Кроме того в СКР добавляют, что ранее пенсионер уже был замешан в убийстве.

— В 1991 году он был осужден за убийство своей сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы, — сообщают следователи.

Части тела преступник выкинул в туалет. Фото: СКР по Новосибирской области.

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