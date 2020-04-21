Сибирячку оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что во время карантина вышла в аптеку
Ленинский районный суд Новосибирска наказал сибирячку, которая нарушила карантин. Она прилетела из Москвы и должна была две недели быть дома.
— Согласно обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, 8 апреля она прибыла в аэропорт «Толмачево», рейсом «Москва-Новосибирск», а 14 апреля около 16 часов женщина посещала аптеку с целью покупки предметов личной гигиены, — говорится в сообщении суда.
На заседании суда сибирячка не пришла, возможно, она не захотела обсуждать, что именно для личной гигиены она покупала, а потому решение вынесли без нее. За поход в аптеку ей надо будет заплатить 15 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
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