2020-04-21T11:21:35+03:00
Общество

В Благовещенске застряли 127 новосибирцев: они второй день не могут вылететь домой

Самолеты стоят в ожидании, потому что на взлетно-посадочной полосе ничего не видно
Надежда РЫЖКИНА
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В Благовещенске застряли 127 новосибирцев: они второй день не могут вылететь домой.В Благовещенске застряли 127 новосибирцев: они второй день не могут вылететь домой.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Вторые сутки подряд 127 новосибирцев вынуждены находиться в Благовещенске. Их рейс авиакомпании «S7» должен был вылететь в 10 часов утра 20 апреля, но вылет ожидается только 21 апреля в 17:10. Все потому, что в Благовещенске внезапно начался снегопад.

— Из-за обильных осадков аэропорт Благовещенска не обслуживает рейсы уже вторые сутки — нет видимости на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры задержанных рейсов с вылетом из Благовещенска отправлены по гостиницам, где будут ожидать вылета, — сообщили в пресс-центре аэропорта Благовещенска.

Местные жители Приморья рассказали, что погода изменилась буквально за вечер.

— В субботу было +17, а на следующий день выпал снег. До этого снега в городе не было вообще, мы ходили без шапок, в ветровках, а сейчас уже снова утеплились, надели шапки, перчатки и сапоги. Сейчас градусник показывает — 5. Ветер северный и ледяной, — рассказала КП-Новосибирск жительница Благовещенска Светлана.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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