21 Апр 2020 2020-04-21T11:21:35+03:00

В Благовещенске застряли 127 новосибирцев: они второй день не могут вылететь домой. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолеты стоят в ожидании, потому что на взлетно-посадочной полосе ничего не видно

Изменить размер текста: A A

Вторые сутки подряд 127 новосибирцев вынуждены находиться в Благовещенске. Их рейс авиакомпании «S7» должен был вылететь в 10 часов утра 20 апреля, но вылет ожидается только 21 апреля в 17:10. Все потому, что в Благовещенске внезапно начался снегопад.

— Из-за обильных осадков аэропорт Благовещенска не обслуживает рейсы уже вторые сутки — нет видимости на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры задержанных рейсов с вылетом из Благовещенска отправлены по гостиницам, где будут ожидать вылета, — сообщили в пресс-центре аэропорта Благовещенска.

Местные жители Приморья рассказали, что погода изменилась буквально за вечер.

— В субботу было +17, а на следующий день выпал снег. До этого снега в городе не было вообще, мы ходили без шапок, в ветровках, а сейчас уже снова утеплились, надели шапки, перчатки и сапоги. Сейчас градусник показывает — 5. Ветер северный и ледяной, — рассказала КП-Новосибирск жительница Благовещенска Светлана.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU