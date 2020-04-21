2020-04-21T11:29:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушители режима предлагали досуг в сауне и торговали на рынке

В Новосибирской области продолжают выявлять и штрафовать тех, кто не хочет соблюдать самоизоляцию и карантин
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Правоохранительные органы продолжают выявлять нарушителей санитарно-эпидемиологического режима.Правоохранительные органы продолжают выявлять нарушителей санитарно-эпидемиологического режима.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Четверо нарушителей карантина принудительно направлены в обсерваторы, еще трое нарушителей режима медицинского наблюдения задержаны на собственных автомобилях. За незаконную деятельность в период противодействия коронавирусу также привлекут к ответственности торговца одеждой с Центрального рынка и владельца сауны «Бордо».

В Новосибирской области правоохранительные органы продолжают выявлять нарушителей санитарно-эпидемиологического режима. На данный момент составлено и направлено в суд 134 протокола. Из них 42 в отношении физических лиц — 25 гражданам уже избрана мера наказания в виде штрафа на общую сумму 379 000 рублей. Новосибирцы, которые прибыли из мест с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, должны находиться под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора.

Появились новые случаи нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявленных в ходе проверок предприятий и организаций. Так, 17 апреля работала сауна «Бордо» в Октябрьском районе. В момент проверки сотрудниками полиции администратор принимала заказы на вечернее время. С ее слов, сауна работала в обычном режиме и не закрывалась.

Как сообщают в региональном правительстве, продолжается работа представителей органов власти Новосибирской области совместно с сотрудниками полиции по выявлению нарушителей действующих ограничительных мер в регионе. В ходе рейдов, прошедших на прошлой неделе, на Центральном рынке были обнаружены продавцы одежды, обуви, сумок, головных уборов. В одном из торговых центров в Октябрьском районе продолжалась торговля часами. Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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