В Новосибирске муж с младенцем на руках не пустил жену домой
В Ленинском районе Новосибирска между супругами произошел конфликт. Это произошло в понедельник, 20 апреля.
Что не поделили родители младенца, неизвестно. Как стало известно КП-Новосибирск, супруга психанула, хлопнула дверью и ушла. Однако, когда сибирячка решила вернуться, ее ждала запертая дверь, по ту сторону никто не откликался. Женщина забеспокоилась и вызвала спасателей.
Позже выяснилось, что так муж решил проучить эмоциональную супругу.
— В квартире дома по улице Ударная заблокирована дверь, в квартире не отзывается мужчина с малолетним ребенком. Доступ в квартиру обеспечен. Ребенок 2020 г.р. передан матери. В медицинской помощи не нуждается, — сообщили в МАСС.
Напомним, недавно в Новосибирске супруги оставили дома трехлетнего малыш с младенцем. Мальчик плакал на балконе, чем привлек соседей, они вызвали полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU