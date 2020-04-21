2020-04-21T10:59:58+03:00
Общество

В Новосибирске муж с младенцем на руках не пустил жену домой

Супруга вызвала спасателей, чтобы они помогли ей попасть домой
Ульяна ДЖАНКОВА
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После ссоры с мужем жена не смогла попасть домой.После ссоры с мужем жена не смогла попасть домой.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ленинском районе Новосибирска между супругами произошел конфликт. Это произошло в понедельник, 20 апреля.

Что не поделили родители младенца, неизвестно. Как стало известно КП-Новосибирск, супруга психанула, хлопнула дверью и ушла. Однако, когда сибирячка решила вернуться, ее ждала запертая дверь, по ту сторону никто не откликался. Женщина забеспокоилась и вызвала спасателей.

Позже выяснилось, что так муж решил проучить эмоциональную супругу.

— В квартире дома по улице Ударная заблокирована дверь, в квартире не отзывается мужчина с малолетним ребенком. Доступ в квартиру обеспечен. Ребенок 2020 г.р. передан матери. В медицинской помощи не нуждается, — сообщили в МАСС.

Напомним, недавно в Новосибирске супруги оставили дома трехлетнего малыш с младенцем. Мальчик плакал на балконе, чем привлек соседей, они вызвали полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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