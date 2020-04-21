«Спасибо, что не голый»: отца с дочкой возмутил новосибирец в трусах и калошах

21 Апр 2020 2020-04-21T10:39:24+03:00

Новосибирцев удивил мужчина, который пошел за продуктами в трусах. Фото: стоп-кадр

Он невозмутимо ждал своей очереди на кассе в супермаркете

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В Новосибирск неожиданно пришло лето. Во вторник, 21 апреля, столбик термометра поднялся уже до 23 градусов. Синоптики отмечают, что это небывалая для этого времени года жара.

Радостные новосибирцы с удовольствием скинули себя верхнюю одежду, есть даже те, кто в этом порыве перестарался.

Полуголого мужчину заметили на одной из касс в супермаркете по улице Орджоникидзе.

На нем были только трусы и калоши. Это не смутило сибиряка: он невозмутимо ждал, когда подойдет его очередь. Однако, смутились другие покупатели, например, папа с дочкой. Он не удержался и снял на видео мужчину, которому стало слишком жарко.

Видео опубликовано в группе «Ревизорро Новосибирск». Кстати, подписчики паблика вступились за мужчину.

— Ну, жарко человеку. Почему женщины в купальниках ходить могут, а мужчины в трусах — нет?

— Автор, скажи спасибо, что не голый. Может, поспорил на что.

— Так проще, вещи с улицы обрабатывать не надо — вымылся, и готово, — написали они в комментариях.

КП-Новосибирск спросила у полицейских, можно ли жителям города до такой степени оголяться.

— Все зависит от того, как на это реагируют окружающие. Если они считают, что нарушение общественного порядка, то человек вполне может вызвать полицейского, чтобы оставили протокол. Это будет расцениваться, как мелкое хулиганство, за что полагается штраф. Тем более это видел ребенок, — прокомментировали в пресс-службе.

В магазине новосибирцы увидели мужчину в одних трусах.

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ИСТОЧНИК KP.RU