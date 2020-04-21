2020-04-21T09:57:26+03:00
Дом. Семья

«Она шипела и вела себя агрессивно»: напуганные новосибирцы поймали змею в подъезде своего дома

Они накинули на нее тряпку и вызвали спасателей
Надежда РЫЖКИНА
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Спасатели выпустили ужа на природу. Фото: стоп-кадр.Спасатели выпустили ужа на природу. Фото: стоп-кадр.
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Во вторник, 21 апреля, жителей многоэтажки на улице Комсомольская напугала змея. Жители поймали ее и вызвали спасателей.

— Оперативный дежурный МАСС связался с заявителем, мужчиной, живущем в доме. Тот объяснил, что в подъезде ползает змея, шипит, ведет себя агрессивно, но ему удалось накинуть на нее тряпку. Сам в змеях он не разбирается. На место выехал оперативный экипаж, — сообщили на официальной странице в соцсетях «Спасатели МАСС».

Нарушителя спокойствия нашли на лестнице между первым и вторым этажом. Им оказался детеныш ужа, длиной около 25 сантиметров. Эта змея не опасна для человека. Ужика спасатели положили в полиэтиленовый мешок и вынесли из дома, а потом выпустили его на берегу реки в безлюдном месте.

Спасатели предупреждают: в случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, нужно позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Ужик напугал жителей подъезда.Сегодня днём в 11:27 на телефон оперативного дежурного МАСС была передана информация от ЕДДС, что в Ленинском районе города по улице Комсомольская в одном из подъездов многоэтажного квартирного дома ползает змея. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей. В указанном доме в первом подъезде между первым и вторым этажами спасатели обнаружили нарушителя спокойствия. Им оказался детёныш ужа, длиной около 25 см. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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